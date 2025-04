TEASER SWEET hat Lust auf Anmache

Die schwedischen Hardrocker TEASER SWEET haben einen neuen Videoclip zu ihrem vierten Album "Night Stalker" veröffentlicht, das am 25. April 2025 über High Roller Records erscheint.

Schaut und hört euch 'Turn Me On' hier an:

"Night Stalker" Trackliste:



1. Intro

2. Night Stalker

3. Deep In The Woods

4. Living In Sin

5. Blue Sky

6. Eat You Alive

7. Turn Me On

8. Killer Machine

9. Cold Is The Fire

Turn Me On

https://www.youtube.com/watch?v=S1DQqclnaQw&feature=youtu.be