TAYNE kündigt Debütalbum an

Das aus Dublin stammende und in London lebende Industrial-Noise-Pop-Trio TAYNE kündigt ihr am 31. Januar 2025 erscheinendes Debütalbum "LOVE" mit der Veröffentlichung der Stadionhymne 'Fear' an.



TAYNE-Frontmann Matt Sutton erklärt:

"Klanglich gesehen ist es ein Track, der sich einfach so anfühlt, als würden wir den Song bedienen, 'Fear' ist selbsterklärend. Es geht darum, Angst zu haben, die Angst unsere Entscheidungen im Leben dominieren zu lassen, von ihr verzehrt zu werden oder sie gewinnen zu lassen."



James Spence von ROLO TOMASSI fügt hinzu:

"Nachdem ich TAYNEs Live-Show zum ersten Mal gesehen und ihre Energie gespürt hatte, war ich sofort ein Fan. Die Band kombiniert das, was ich an Heavy- und elektronischer Musik liebe, mit eindringlichen, von harten Beats getriebenen Songs, die dennoch mit Hooks gespickt sind. Ich war begeistert, als ich gefragt wurde, ein Teil dieses Tracks zu sein."



TAYNE Line-Up:

Matthew Sutton (Vocals / Bass)

Tom Hancock (Guitar)

Paul Traveller (Drums)



"Love" Trackliste:

01. Erased

02. Down

03. Coherent, feat. Rachel Aspe

04. Scars

05. Cause Worthless

06. Fear, feat. James Spence

07. We

08. Wasted

09. In This Trend

10. Nothing



Fear, feat. James Spence (ROLO TOMASSI)







https://www.youtube.com/watch?v=1EHN0wkLgDo