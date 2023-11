TARJA und Rentier Rudolf

Kurz bevor am 10. November via earMusic das Album "Dark Christmas" erscheitn, überascht uns TARJA noch mit einer weiteren Auskollung: 'Rudolph The Red-Nosed Reindeer'.



Lasst euch diese bemerkenswerte Version samt Video nicht entggehen!



Rudolph The Red-Nosed Reindeer







https://www.youtube.com/watch?v=Cs8jlV3cps4



Quelle: earMusic Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tarja dark christmas rudolph the red-nosed reindeer