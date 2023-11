GREEN LUNG: Tourdaten für 2024

Am 3. November 2023 erschien über Nuclear Blast das neue Album "This Heathen Land" von GREEN LUNG. Mit ihrem neuen Video zu 'Hunters In The Sky' gibt die Band gleiczeitig neue Tourdaten für die "This Heathen Land"-Tour 2024 bekannt.



"This Heathen Land"-Tour 2024:



22.03.24 - GR - Thessaloniki, Mylos Club

23.03.24 - GR - Athen, Fuzz Live Music Club

30.03.24 - DE - Köln, Artheater*

01.04.24 - DK - Copenhagen, Pumphuset*

02.04.24 - DE - Hannover, Musikzentrum*

03.04.24 - DE - Leipzig, UT Connewitz*

04.04.24 - DE - München, Feierwerk*

05.04.24 - AT - Wien, Arena*

06.04.24 - CH - Zürich, Komplex 457*

07.04.24 - DE - Aschaffenburg, Colos-Saal*

30.04.24 - UK - Colchester, Arts Centre^

15.05.24 - UK - Liverpool, Arts Club^

16.05.24 - UK - Belfast, Limelight 2^

17.05.24 - IE - Limerick, Dolan's Warehouse^

18.05.24 - IE - Dublin, The Grand Social^

19.05.24 - UK - Leeds, The Brudenell Social Club^



*Support: SPIRIT ADRIFT

^Support: LOWEN



Hunters In The Sky







https://www.youtube.com/watch?v=889_jiC1V9U

