HINAYANA mit neuem Song

Habt ihr auch den Duft neuer Musik in der Nase? Perfekt, denn mit "Shatter And Fall" erscheint am kommenden Freitag die neue Scheibe aus dem Hause HINAYANA.

Um nicht allzu lang warten zu müssen, gibt es in Form von 'A Tide Unturning' einen kleinen Vorgeschmack.

Die Rezension zur neuen Scheibe könnt ihr auch schon lesen.

Und vielleicht haben wir auch ein Interview mit Frontmann Casey im Gepäck, welches bald auf unserer Seite zu sehen sein wird.