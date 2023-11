KORPIKLAANI covert BONEY M.

Was hat KORPIKLAANI mit BONEY M. gemeinsam?



Dazu äußert sich Jonne Järvelä folgendermaßen:

"Als ich ein Kind war, gab es in der Vinylsammlung meiner Eltern nicht so viele gute Alben. Aber ich fand etwas, das ich wirklich mochte: es war "Roadrunner" von HURRIGANES, das ich fast jeden Tag hörte, seit ich noch in den Windeln war. CCR und BONEY M. standen damals auch auf meiner sehr begrenzten Playlist. 'Gotta Go Home' war irgendwie lustig. Viel lustiger als 'The Rivers Of Babylon', das ich auch mochte. Dann kam unser Schlagzeuger Samuli damit an und war von der Idee, es zu covern, sehr begeistert. Ich habe die gleichen Moves in unserem Video, die ich in meiner Kindheit hunderte Male mit meinem Tennisschläger vor dem Spiegel geübt habe."



Nun denn, lasst euch von 'Gotta Go Home', das ein bisschen Spaß in den doch eher tristen November bringt, ebenfalls begeistern!



Gotta Go Home







https://www.youtube.com/watch?v=107BmEbJl2k

Quelle: Nuclear Blast/Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: korpiklaani gotta go home