TARJA... und weiter geht es auf der dunklen Winterreise

Lasst euch bei 'Jingle Bell Rock' vom Kontrast der engelsgleichen Stimmen von TARJA und dem Kinderchor gegenüber dem Video beeindrucken.



Auch 'Angels We Have Heard On High' verbreitet wieder eine ganz besondere Stimmung.



Jingle Bell Rock







https://www.youtube.com/watch?v=IX5oRqyGKrA



Angels We Have Heard On High







https://www.youtube.com/watch?v=VreDNgszwtk

Quelle: Kai Mank/Networking Media/earMusic Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tarja dark christmas jingle bell rock angels we have heard on high