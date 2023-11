IN FLAMES und ARCH ENEMY auf Tour!

Und wenn das schon nicht genug ist, haben die beiden Schwergewichte des melodischen Todesstahls auch noch SOILWORK mit im Gepäck. Ja hola, die Waldfee!

Anbei die Dates der "Rising From The North"-Tour:

03.10. UK Glasgow – O2 Academy

04.10. UK Manchester – Manchester Academy

05.10. UK Birmingham – O2 Academy

06.10. UK London – Eventim Apollo Hammersmith

08.10. FR Paris – Olympia

09.10. LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

11.10. DE Hamburg – Sporthalle

12.10. DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

13.10. NL Den Bosch – Mainstage

15.10. CH Zurich – The Hall

16.10. IT Milan – Alcatraz

18.10 DE Stuttgart – Schleyer-Halle

19.10. DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.10. DE Munich – Zenith

22.10. AT Vienna – Gasometer

23.10. HU Budapest – Barba Negra

25.10. CZ Prague – Sportovni Hala Fortuna

26.10. DE Dresden – Messe

27.10. DE Berlin – Columbiahalle

29.10. NO Oslo – Spektrum

31.10. SE Malmö – Malmö Arena

01.11. SE Gothenburg – Scandinavium

02.11. SE Stockhom – Hovet

03.11. SE Sundsvall – Nordichallen

05.11. FI Helsinki – Ice Hall