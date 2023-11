MYRATH besingt das Kind der Prophezeiung

Am 2. Februar 2024 erscheint von MYRATH über earMUSIC des neue Album "Karma". Mit 'Child Of Prophecy' gibt es eine eitere Auskopplung daraus.



Das Musikvideo wurde am 13. September 2023 während der ausverkauften Show der Band in Karthago in ihrem Heimatland Tunesien gedreht. Der Song erzählt "von einer Welt, die am Abgrund des Wandels steht und in der ein Kind der Prophezeiung als Leuchtfeuer der Hoffnung inmitten der eindringenden Dunkelheit auftaucht. Der Text vermittelt ein Gefühl der Dringlichkeit und Entschlossenheit und fordert die Zuhörer auf, die Warnungen der Vergangenheit zu beachten und den Ruf zum Handeln anzunehmen."



Child Of Prophecy







https://www.youtube.com/watch?v=cgWE3GUlOmc

Quelle: Kai Mank/Networking Media/earMusic Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: myrath karma child of prophecy