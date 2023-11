Am 30.12.2023 findet zum Jahresabschluss im Chemnitzer Kulturbahnhof ein Konzertabend unter dem Namen "Sympathy For The Devil" statt. Geboten werden an diesem Abend hauptsächlich Stoner- und Doomklänge.



Am Start sind die Bands:

LIGHTLESS

SMOKE WEAVER

FROWNING



Der Einlass wird 19:30 Uhr sein, los geht es um 20:30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 22 Euro.



Quelle: www.facebook.com/Michael.Morningstar.Booking Redakteur: Swen Reuter Tags: sympathy für the devil konzert 2023 kulturbahnhof chemnitz lightless smoke weaver frowning mornigstar booking