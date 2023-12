Summer Breeze: 31 neue Bands und 10% Rabatt

Jetzt gibt es einen großen Nachschlag für das August-Happening in Dinkelsbühl. Gerade haben die Festivalorganisatoren 31 neue Bands bekannt gegeben, darunter durchaus einige Hochkaräter:

CRADLE OF FILTH

EXODUS

ENSLAVED

INSOMNIUM

RISE OF THE NORTHSTAR

ECLIPSE

NECROPHOBIC

THE BABOON SHOW

ABORTED

DYNAZTY

KAMPFAR

MEMORIAM

THE OCEAN

EINHERJER

SAMURAI PIZZA CATS

BEFORE THE DAWN

UNPROCESSED

SPIRITWORLD

IMPERIUM DEKADENZ

NESTOR

EREB ALTOR

DISENTOMB

CARNATION

ACRANIUS

STILLBIRTH

INSANITY ALERT

ROBSE

THE NIGHT ETERNAL

IGNEA

BRUTAL SPHINCTER

DEAR MOTHER

Wer jetzt Interesse hat, sollte umgehend ein Ticket kaufen, denn es gibt die Karten bis 11.1. oder bis die maximal 6660 Karten verkauft sind für 215,99 Euro. Nichts wie hin zum Ticketshop!

