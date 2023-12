FLOYA kündigt Debütalbum an

Am 8. März 2024 erscheint via Arising Empire von FLOYA das Debütalbum des Duos "Yume". Nach den bereits veröffentlichten Videos zu 'Wonders' und 'The Hymn', gibt es jetzt eine neue Auskopplung daraus: 'Drift'.



Hinter FLOYA stehen Phil (Gesang) und Marv (Gitarre) und Sänger Phil sagt zu 'Drift':

"Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor einen so ehrlichen Song geschrieben habe". Ich habe mich mit ambivalenten Gefühlen gegenüber meiner Karriere auseinandergesetzt, um ganz offen zu sein. Es gab Momente, in denen ich daran gezweifelt habe, ob ich weiterhin das tun kann, was ich liebe. Ich habe der Musik eine Zeit lang den Rücken gekehrt und dadurch einen wichtigen Teil meiner Identität verloren. In 'Drift' geht es genau darum: mit Ambivalenzen umzugehen, Zweifel zu überwinden und das zu tun, was man liebt."



Hier die Trackliste von "Yume":



01. Stay

02. Willows

03. Wonders

04. Drift

05. The Hymn

06. Weaver

07. Epiphany

08. Florescent

09. Lights Out

10. Yume



https://www.youtube.com/watch?v=2_3E183meUI

