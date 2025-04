Sängerwechsel bei SCHANDMAUL

Paukenschlag bei SCHANDMAUL: Nach über 25 Jahren wird nun jemand Neues den Platz am Mikrofon bei den bayerischen Folkrockern einnehmen. Der bisherige Sänger Thomas Lindner hat zwar vor zwei Jahren seine diagnostizierte Krebserkrankung besiegt, entschied sich aber trotzdem, wie er sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu diesem Schritt. Neuer Sänger wird Marco Klingel alias Till Herence, der bereits seit vielen Jahren Thomas' Vocal Coach ist. Thomas selbst bleibt aber trotzdem der Band als Gitarrist und Songwriter erhalten und wird auch erstmals am Keyboard zu hören sein.

Thomas über seinen Schritt: "Ich bin zwar meine Krankheit los, dafür müssen wir jetzt lernen, mit den Kollateralschäden umzugehen" Und weiter: "Aufgeben war für uns nie eine Option. Unser Ziel war schon immer, gemeinsam Musik zu machen. Diesen unglaublichen Weg hat sich im Vorfeld niemand erträumen können – wir werden uns ganz sicher nicht von dieser Hürde aufhalten lassen! Das Positive ist jedoch: Wir sind um ein Mitglied in der SCHANDMAUL-Familie gewachsen und freuen uns sehr, mit Till einen so starken und engagierten Sänger gefunden zu haben."

Eine Entscheidung, mit der Schandmaul nun die nächste Etappe auf ihrer musikalischen Reise beginnen. Seit fast zwei Jahrzehnten ist Till schon Teil der großen Schandmaul-Familie. Nach Tätigkeiten als Merchandise-Verkäufer, Tourbusfahrer und Vocalcoach hat er die Formation bereits auf ihren letzten Konzerten wie dem vergangenen Folkfield Festival gesanglich unterstützt.

"Till war meine erste Wahl und ich bin sehr froh, dass er sofort zugesagt hat", fährt Thomas fort. "Musikmachen ist für mich eine intime Sache, die viel mit Vertrautheit und gegenseitigem Verständnis zu tun hat. Wir alle kennen uns blind und sind wie Brüder und Schwestern. Mit Till verbindet uns nicht nur eine lange Freundschaft; er spricht auch die gleiche musikalische Sprache, während er gleichzeitig für neue Impulse und eine neue Dynamik innerhalb der Band sorgt. Wir haben den Kopf jetzt schon voller neuer Ideen und sind selbst sehr gespannt, wie sich alles entwickelt."

Und auch Till ist voller Enthusiasmus. "Thomas war schon vor vielen Jahren für meine damalige Band ein wichtiger Mentor, von dem ich unbeschreiblich viel gelernt habe. Ich fühle mich geehrt, nun die Aufgabe als neuer SCHANDMAUL-Sänger übernehmen zu dürfen. Es gibt Situationen im Leben, in denen es einfach passt – menschlich und auch künstlerisch. Das ist zwischen uns definitiv der Fall. Die ersten Liveshows waren für mich eine extrem aufregende Erfahrung und ich freue mich auf das, was noch alles vor uns liegt!"

Die Band selbst veröffentlichte unterdessen ein emotionales Statement an ihre Fans als Video und schreibt dazu:

"Es gibt Zeiten da sieht es so aus als wären die letzten Zeilen einer Geschichte geschrieben. Doch was wenn ein Gefühl bleibt? Das Gefühl dass noch lange nicht alles gesagt ist? Was wenn das Herz in der Brust noch brennt? Manchmal steht auf der letzten Seite nicht das was man erwartet hat und doch muss die nächste aufgeschlagen werden um die Geschichte fortzuschreiben. Anders, unerwartet und abenteuerlich aber immer noch leidenschaftlich lodernd mit offenem Visier……doch seht selbst! Manches können Worten alleine nicht erklären. Deswegen bitten wir Euch dieses Video bis zum Ende zu schauen.

Eure Schandmäuler"

https://www.youtube.com/watch?v=t1GM5Y55TCs

SCHANDMAUL 2025 live:

31.05.2025: Göttingen - Keilerkopf Festival

08.06.2025: Kranichfeld -Sternenklang Festival

13.06.2025: Abenberg - Feuertanz Festival

14.06.2025: Poyenberg - Irish Folk Festival

20.06.2025: Augsburg - Sommer am Kiez

21.06.2025: Merseburg - Schlossfestspiele

25.07.2025: Bassum - Bassum OA

01.08.2025: Wacken - W.O.A. Festival

02.08.2025: Gössnitz - Gössnitz Open-Air

04.09.2025: Loreley - In Extremo Jubiläumsfestival

13.09.2025: Gelsenkirchen - Folkfield Festival

15.11.2025: Weissenhäuser Strand - Plage Noir Festival

12.12.2025: CH-Pratteln - Eisheilige Nacht

13.12.2025: Stuttgart - Eisheilige Nacht

19.12.2025: Oberhausen - Eisheilige Nacht

20.12.2025: Gießen - Eisheilige Nacht

21.12.2025: Dresden - Eisheilige Nacht

26.12.2025: Braunschweig - Eisheilige Nacht

27.12.2025: Würzburg - Eisheilige Nacht

28.12.2025: Bielefeld - Eisheilige Nacht

29.12.2025: Bremen - Eisheilige Nacht

30.12.2025: Potsdam - Eisheilige Nacht

Foto: Daniel Sommer

Quelle: Another Dimension Redakteur: Michael Vogt Tags: schandmaul