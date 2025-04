CHRIS CAFFERY mit neuer Solomusik

Am 13. Juni veröffentlicht Gitarrist Chris Caffery via Metalville Records seine neue Compilation "20 Years Of The Music Man". Die 21 Songs stammen zum einen von seinen frühen Soloalben, zum anderen sind aber auch bisher unveröffentlichte Stücke dabei.

Heute koppelt der SAVATAGE-Gitarrist mit 'Last Time' einen Track aus dem Werk aus.

Last Time

https://www.youtube.com/watch?v=_1oMJtnFFD0&t=1s