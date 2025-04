SABATON und die Templer

SABATON hat bei BETTER NOISE MUSIC unterschrieben. Lexie Viklund, Director of A&R des Labels:

"Wir freuen uns sehr, SABATON in unserem Roster begrüßen zu dürfen. Ihre imposante Musik und Erzählkunst begeistern Fans auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, ihre Reichweite zu steigern und ihren globalen Einfluss weiter auszubauen."



Mit 'Templars' erscheint die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden, elften Studioalbum – inklusive hochklassigem Musikvideo."



Pär Sundström kommentiert:

"Wir freuen uns wirklich sehr, dieses neue Kapitel mit Better Noise Music zu schreiben. Nachdem wir uns mit verschiedenen Plattenlabels auf der ganzen Welt auseinandergesetzt haben, fanden wir, dass Better Noise die perfekte Wahl ist. Als Independent-Label waren sie bislang nicht auf unseren speziellen Stil des Heavy Metal fokussiert – was diese Zusammenarbeit umso spannender macht. Wir sind gespannt, wie sich diese Kollaboration entwickelt, und überzeugt davon, dass sie bereit sind, die Herausforderung anzunehmen, mit einer Band zu arbeiten, die einen einzigartigen Sound in ihr Roster bringt."



Weiter sagt Pär:

" 'Templars' war der erste Song, den wir für das neue Album geschrieben haben, und er bringt die dramaturgische Ader von SABATON perfekt zum Ausdruck. Von Anfang an sprudelten wir über vor Ideen, wie wir den Song auf der Bühne zum Leben erwecken könnten. Wir wollen ihn nicht nur spielen – wir wollen ihn inszenieren!"



Templars







https://www.youtube.com/watch?v=B10ECkQXQtU

Tourdaten von SABATON 2025 im europäischen Raum:



Sa, 07.06.25 (SE) Sölvesborg - Sweden Rock Festival

Fr, 14.11.25 (DE) Köln - Lanxess Arena

Sa, 15.11.25 (DE) Berlin - Uber Arena

So, 16.11.25 (CZ) Ostrava - Ostravar Arena

Di, 18.11.25 (CH) Zürich - Hallenstadion

Do, 20.11.25 (DE) München - Olympiahalle

Fr, 21.11.25 (AT) Wien - Stadthalle

Sa, 22.11.25 (PL) Krakau - Tauron Arena

Mo, 24.11.25 (DE) Stuttgart - Schleyerhalle

Di, 25.11.25 (DE) Frankfurt - Festhalle

Mi, 26.11.25 (LU) Esch Sur Alzette - Rockhal

Fr, 28.11.25 (FR) Paris - Accor Arena

Sa, 29.11.25 (FR) Lyon - LDLC Arena

Mo, 01.12.25 (NL) Amsterdam - Ziggo Dome

Di, 02.12.25 (BE) Antwerpen - Sportpaleis

Do, 04.12.25 (UK) London, UK | The O2 Arena

Fr, 05.12.25 (UK) Manchester - Co-op Live

Sa, 06.12.25 (UK) Nottingham - Motorpoint Arena

Mo, 08.12.25 (DE) Hannover - ZAG Arena

Di, 09.12.25 (DK) Kopenhagen - Royal Arena

Do, 11.12.25 (NO) Oslo - Unity Arena

Fr, 12.12.25 (SE) Göteborg - Scandinavium

Sa, 13.12.25 (SE) Stockholm - 3Arena