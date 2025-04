WITHIN TEMPTATION: Dokumentation

Am 6. Mai feiert die neue Dokumentation "Within Temptation: The Invisible Force" exklusiv auf YouTube ihre Premiere. Der Film gewährt einen intimen, emotionalen Blick hinter die Kulissen von Within Temptation – mitten in einer Zeit globaler Erschütterung. Der Dokumentarfilm begleitet Frontfrau Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt, wie sie sich zunehmend mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzen. Aus anfänglicher Solidarität aus der Ferne wird schnell direkter Einsatz – auf der Bühne und darüber hinaus.

Sharon will mehr als nur Worte finden. Sie reist in die ukrainische Hauptstadt Kyiv, um Fans persönlich zu treffen und ihnen im Juli 2024 mit einem Konzert mitten im Kriegsgebiet Hoffnung zu schenken. Dort begegnet sie der jungen ukrainischen Band BLIND8 und lädt die Musiker ein, Within Temptation auf der kommenden Europatour begleiten. Doch das Unterfangen steht unter einem dunklen Stern: Die Mitglieder von BLIND8 könnten zum Militärdienst eingezogen werden – ihre Ausreise ist alles andere als sicher. Wir berichteten über Konzerte der letzten Tour aus München und Frankfurt.

Die Doku zeigt eindrucksvoll, wie Krieg nicht nur das Leben vor Ort zerstört, sondern auch das Denken und Schaffen von Künstler*innen weltweit verändert. Wie weit kann eine Band gehen, um ihren Überzeugungen treu zu bleiben? Und was passiert, wenn Musik zum Widerstand wird? "Within Temptation: The Invisible Force" verspricht, ein aufwühlendes Stück Musikgeschichte zu werden – über Menschlichkeit, Haltung und die unsichtbare, aber unaufhaltsame Kraft, die Menschen im Krieg miteinander verbindet. Der Film ist ab dem 6. Mai kostenlos auf dem YouTube-Channel der Band verfügbar.

Mehr Informationen unter www.within-temptation.com

Einen kurzen Trailer zum Film gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=H1Yqc3NcVSw

