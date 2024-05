SWEDEN ROCK 2024: Detailierte Running Order in der App veröffentlicht

In weniger als vier Wochen beginnt das SWEDEN ROCK FESTIVAL in Sölvesborg. Auch POWERMETAL.de wird in diesem Jahr in Schweden sein und immer wieder mal über Instagram ein paar Eindrücke posten, bevor es etwas später einen ausführlichen Festivalbericht auf unserer Webseite geben wird.

Der Veranstalter hat nun die (vorläufige) Running Order veröffentlicht. Wenn Ihr ebenfalls auf dem SWEDEN ROCK 2024 seid und wissen wollt, wann zum Beispiel MYSTIC PROPHECY auf welcher Bühne spielt, solltet Ihr Euch die kostenlose App in den entsprechenden Store herunterladen. (Spoiler: MYSTIC PROPHECY spielt am 6. Juni um 19 Uhr auf der Blaklader Stage).

Hier mal ein Screenshot von der App. In dieser wird es noch zusätzliche Features geben.

Das Sweden Rock Festival findet von 5. - 8. Juni im schwedischen Ort Sölvesborg statt. Details dazu findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr bei Ticketmaster.

Photo Credit: Andre Schnittker