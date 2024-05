METALFEST PILSEN 2024: Zusätzliche Campingplätze bereitgestellt

In weniger als drei Wochen wird POWERMETAL.de (fast) live und in Farbe vom diesjährigen METALFEST aus dem tschechischen Pilsen berichten. Natürlich wollen wir Euch die aktuellen News nicht vorenthalten, die Euch bei der Planung behilflich sind.

Hier die übersetzte News vom Veranstalter zu den neuen Campingflächen:

"Wir haben es geschafft, uns einen neuen Campingplatz zu sichern, er befindet sich in der Nähe des Festivalgeländes. Der neue "RED CAMP" befindet sich auf der Festivalkarte unter Nummer 8. Wie die ausverkauften Campingplätze (blau und grün) wird dieser Campingplatz bewacht, ausgestattet mit mobilen Toiletten und Duschwagen in der Nähe (gegen Gebühr). Bitte beachten Sie, dass auf Campingplätzen keine Parkplätze gibt - nur eine kurze Haltestelle ist zum Entladen von Zelten und Gepäck.

Parken ist zum Beispiel auf dem kostenpflichtigen Parkplatz "NA J-KALCE" möglich, wo wir nun die Möglichkeit des eintägigen Parkens hinzufügen. Da es ein großes Interesse an Ein-Tages-Tickets gibt, bieten wir in diesem Jahr die Möglichkeit eines Tagesparkplatzes in Na Jkalce. Auf dem Parkplatz Na Jkalka werden Parkplätze speziell für eintägige Parkplätze reserviert. Das Parken in J'kalka kann für die gesamten 3 Tage des Festivals für 500 K' gekauft werden, oder Sie können jetzt Parkplätze für einzelne Tage für 200 K'/Tag kaufen."

Das Metalfest 2024 findet vom 31. Mai 2024 bis 2. Juni 2024 im tschechischen Pilsen statt. Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr ebenfalls beim Veranstalter. Für nicht einmal 40 Euro pro Tag bekommt Ihr 27 Bands und somit eine ordentliche Prise Metal auf die Ohren. Also: Ticket bestellen, wir sehen uns dann in Pilsen.

Photo Credit: Andre Schnittker