SWEDEN ROCK 2024: 18 weitere Bands bestätigt

Das Lineup für das Sweden Rock 2024 wächst. Vor etwas über einer Stunde haben die Veranstalter 18 weitere Bands bestätigt. Freut Euch auf:

FIVE FINGER DEATH PUNCH, RIVAL SONS, STEEL PANTHER, GRAVEYARD, BEAST IN BLACK, GLORYHAMMER, THY ART IS MURDER, ICE NINE KILLS, PRIMAL FEAR, HIGH ON FIRE, RICHIE KOTZEN, RIVERSIDE, THE BABOON SHOW, MYSTIC PROPHECY, DEWOLFF, VICIOUS RUMORS, KEBNEKAJSE, PRINS SVART.

Bereits zuvor wurden folgende Bands bestätigt:

JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, PARKWAY DRIVE, AVANTASIA, BRUCE DICKINSON, ELECTRIC CALLBOY.

Das Sweden Rock Festival findet im kommenden Jahr vom 5. - 8. Juni im schwedischen Ort Sölvesborg statt. Details dazu findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr bei Ticketmaster.