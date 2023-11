PERSEFONE: auf ein Wort

Die Extreme Prog Metaller PERSEFONE aus Andorra, kündigen eine neue EP an. "Lingua Ignota: Part I" erscheint am 2. Februar 2024 über Napalm Records. Mit 'One Word' gibt es das erste offizielle Musik-Video.



"Lingua Ignota: Part I" Trackliste:



1. Sounds And Vessels

2. One Word

3. The Equable

4. Lingua Ignota

5. Abyssal Communication



One Word







https://www.youtube.com/watch?v=FDU5Z3H84tk



... uns schonmal zum Vormerken: PERSEFONE geht nächstes Jahr auf Tour, mit dabei sind HYPNO5E, STELLAR CIRCUITS und LAMPR3A



PERSEFONE live on tour:

mit: HYPNO5E / TELLAR CIRCUITS / LAMPR3A



10.02.24 NL - Hengelo / Metropool

11.02.24 BE - Ghent / Asgaard

12.02.24 DE - Wiesbaden / Schlachthof

13.02.24 FR - Paris / La Machine

14.02.24 FR - Nantes / Le Ferrailleur

16.02.24 ES - Madrid / Bassement

17.02.24 FR - Toulouse / Espace Claude Ducert

18.02.24 FR - Lyon / Rock 'n Eat

19.02.24 CH - Aarau / KiFF

20.02.24 DE - München/ Feierwerk

21.02.24 AT - Vienna / Viper Room

22.02.24 HU - Budapest / Analog Music Hall

23.02.24 CZ - Prague / Kasarna Karlin

24.02.24 PL - Poznan / 2Progi

26.02.24 DE - Berlin / Cassiopeia

27.02.24 DE - Hamburg / Logo

28.02.24 SE - Gothenburg / Valand

29.02.24 SE - Stockholm / Hus 7

01.03.24 DK - Copenhagen / Stengade

02.03.24 DE - Hannover / Béi Chéz Heinz

03.03.24 DE - Oberhausen / Kulttempel

05.03.24 UK - Bristol / The Exchange

06.03.24 UK - Glasgow / Audio

07.03.24 UK - Manchester / Satan's Hollow

08.03.24 UK - London / Boston Music Room

09.03.24 FR - Lille / The Black Lab

10.03.24 NL - Eindhoven / Dynamo

