BRIGHT AND BLACK: ein Metal-Sinfonieorchester

Am 26. Januar 2024 wird "The Album" von BRIGHT AND BLACK veröffentlicht. Es wird ein ganz besonderes Album sein, denn Metalmusik und Orchestermusik werden miteinander verschmelzen. Musiker, die alle in der Metalszene verwurzelt sind, komponieren direkt für das Orchester und so entstehen vollkommen neue Klänge.



Mitwirkende sind Eicca Toppinen (APOCALYPTICA), Fredrik Åkesson (OPETH), Erik Danielsson (WATAIN), Nico Elgstrand (ENTOMBED AD), Tomas Haake / Dick Lövgren (MESHUGGAH), Jacob Hellner und Kristjan Järvi.



Hört euch 'Nidhugg' an und ihr wisst, was ich meine.



"The Album" Trackliste:



01-Nidhugg

02-Bloodgrind

03-Can't Explain This

04-Collateral Damage

05-The Secret

06-Mounts of Misfortune

07-Armies of the Preposterous

08-A World of Strange

09-From Dust and Mud

10-And Flesh And Blood

11-Midnite Son

12-End of All



Nidhugg







https://www.youtube.com/watch?v=Eso_uhs4ZU4

Quelle: Birgit/Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bright and black the album nidhugg