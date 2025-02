Die amerikanischen Noise Drone Rocker SWANS veröffentlichen am 30. Mai via Young God Records ihr neues Studioalbum "Birthing". Vorab können wir aber alle schon einmal in den (fast zwanzigminütigen!) Vorab-Track 'I Am A Tower' reinhören.

I Am A Tower

https://www.youtube.com/watch?v=SYkjVGrO5Ug

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: swans i am a tower birthing young god records