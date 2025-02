AITTALA: Minialbum im April

Das Metalduo AITTALA kündigt für den 17. April sein Minialbum "Machines" an und gibt Cover und Trackliste bekannt:



1. Machines - 7:31

2. Myself Deceived - 6:24

3. Misery - 6:53

4. To Know the Man - 4:51

5. Machines (Prologue) - 2:32

6. Machines (Epilogue) - 5:03

Spieldauer: 33:15



