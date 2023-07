SVALBARD kündigt neues Album an

Am 6. Oktober 2023 wird "The Weight Of The Mask", das neue Studioalbum von SVALBARD via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Nach 'Eternal Spirits' gibt es mit 'Faking It' bereits die zweite Auskopplung daraus.



Faking It







https://www.youtube.com/watch?v=nP47tFrpo5I



Eternal Spirits







https://www.youtube.com/watch?v=1Oh30tCl1DQ





"The Weight Of The Mask" Trackliste:

01. Faking It

02. Eternal Spirits

03. Defiance

04. November

05. Lights Out

06. How To Swim Down

07. Be My Tomb

08. Pillar In The Sand

09. To Wilt Beneath The Weight

