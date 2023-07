FURIES schickt neues Lebenszeichen

Die französische Metalband FURIES konnte 2020 ihr Debütalbum "Fortune's Gate" veröffentlichen. Nach ein paar Besetzungswechseln (unter anderem verließ Sängerin / Bassistin Lynda Basstarde die Combo) ist FURIES als Duo am Start und präsentiert die neue Single 'Rise & Shine'. Gitarrist Guillaume Jockey und Schlagzeugerin Zaza Bathory sowie Ex-Mitglied Samuel Charles haben für den Titel die Sängerin Alessia Scolletti (ERA, TEMPERENCE) verpflichtet.





Die Band kommentiert den Song:



Die Idee zu „Rise and Shine“ entstand aus einem Tagtraum, der während des Lockdowns im Oktober 2020 ausgeheckt wurde. Im Bild glühende Verstärker, Eddie Van Halen, der seine Gitarre in Rot, Weiß und Schwarz zerfetzt, die kalifornische Sonne, die untergeht, und ein Hauch von Freiheit alles umhüllend. Doch dann traf die Realität hart: Eddie, einer der größten Gitarristen aller Zeiten, hatte diese Welt verlassen. Ein Idol war gefallen und FURIES wusste, dass sie seinem Vermächtnis huldigen mussten. So entstand das Lied, das in seiner Demoversion zunächst den Titel „Van Alien“ trug.

Das Genie hinter dieser Hommage ist Sam, der das Lied komponiert hat. Das Ziel bestand nicht darin, VAN HALEN zu imitieren, sondern vielmehr darin, die beispiellose Energie, die von diesem legendären Gitarristen ausging – eine Energie, die FURIES schon immer zutiefst bewundert haben – einzufangen und in ihren eigenen Sound einfließen zu lassen.