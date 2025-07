SUMMER BREEZE 2025: Merch vorbestellen!

"Als ich endlich dran war, war das tollste T-Shirt ausverkauft!" Das Merch vom SUMMER BREEZE ist für viele weniger ein T-Shirt, als ein Lifestyle-Accessoire. Dementsprechend gefragt sind die Leibchen und die Länge der Schlange vor dem Merchandise-Stand in Dinkelsbühl ist auch immer beachtlich. Wer das Ganze entspannter haben möchte, bestellt sein Merch einfach vor.

Auf der Festivalseite gibt es jetzt die Möglichkeit, sein SBOA-Merch vorzubestellen, sodass man es vor Ort nur noch abholen muss. Noch dazu erhält jeder Besteller ab 85 Euro Bestellwert ein Trinkhorn gratis dazu! Diese Bestellsumme ist bei der umfangreichen Auswahl an Shirts, Hoodies, Caps und Mützen, Patches und weiteren Artikeln bis hin zum Malbuch für den angehenden Pitbesucher nicht schwer zu erreichen.

Für das Festival vom 13. bis 16. August 2025 ist nahezu ausverkauft. Noch gibt es Festivalpässe auf der SBOA Ticketseite, aber mein Rat wäre, sich zügig eines zu sichern. Immerhin sprocht diese Bandliste für ein spannendes Festival:

3 INCHES OF BLOOD, ABBIE FALLS, ADEPT, AEPHANEMER, AGNOSTIC FRONT, ALLT, ANGELMAKER, ANGELUS APATRIDA, ANNISOKAY, APRIL ART, ARCTIS, ASENBLUT, ASP, AUGUST BURNS RED, AVRALIZE, BAEST, BENIGHTED, BETWEEN THE BURIED AND ME, BLASMUSIK ILLENSCHWANG, BLIND GUARDIAN, BORKNAGAR, CHARLOTTE WESSELS, COFFIN FEEDER, COLDRAIN, CRYSTAL LAKE, CULT OF LUNA, CYPECORE, CYTOTOXIN, DEFECTS, DESTINITY, DESTRUCTION, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DOMINUM, DONOTS, DOWNSET, ELVENKING, ENSIFERUM, EVERGREY, EVIL INVADERS, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, FIDDLER’S GREEN, FIGHT THE FIGHT, FIRTAN, FIT FOR A KING, FROZEN CROWN, GAEREA, GOJIRA, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMER KING, HANABIE., HARAKIRI FOR THE SKY, HEAVYSAURUS, HELLRIPPER, HIDEOUS DIVINITY, HIRAES, IMPERIAL TRIUMPHANT, IN EXTREMO, IOTUNN, KANONENFIEBER, KISSIN’ DYNAMITE, KOYA, KUBLAI KHAN TX, KUPFERGOLD, LANDMVRKS, LEAGUE OF DISTORTION, LIK, LOST SOCIETY, MACHINE HEAD, MANTAR, MASTER, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, MÚR, NATTVERD, NON EST DEUS, NYTT LAND, OBITUARY, OMNIUM GATHERUM, PRIMORDIAL, RIVERS OF NIHIL, ROYAL REPUBLIC, SCHATTENMANN, SEPTICFLESH, SEVEN BLOOD, SLOPE, SÓLSTAFIR, STATIC-X, STELLVRIS, STESY, SUFFOCATION, SUNKEN, TARJA & MARKO HIETALA, TERRORPY, THE HALO EFFECT, THROWN, TO THE GRAVE, TURBOBIER, UNLEASHED, WARBRINGER, WARDRUNA, WARMEN, WIND ROSE, WITHIN TEMPTATION, VADER.

Quelle: Summer Breeze Redakteur: Frank Jaeger Tags: sboa 2025 summer breeze 2025 agnostic front annisokay asp blind guardian borknagar destruction dimmu borgir gojira in extremo kissin dynamite machine head master obituary primordial suffocation unleashed within temptation