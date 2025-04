SUMMER BREEZE 2025 - Lineup komplett

In genau 111 Tagen startet das SUMMER BREEZE 2025. Gestern hat der Veranstalter die letzte Rutsche an Bands bekanntgegeben:

SPACE CHASER, THE NARRATOR, OBSCURITY, REVNOIR, RODEO 5000, ACCVSED, HYRO THE HERO, RANDALE, GUTSLIT, THE PROPHECY23, BURDEN OF GRIEF, PALESKIN, CHEMICIDE, BALANCE BREACH, ANCST, ANTRISCH, VIANOVA, FRAYLE, MY DILIGENCE, SEASONS IN BLACK, VRTX, SILENZER, SWARM6IX, THROATCUT., MAWIZA, TRAGEDY - All metal tribute to The Bee Gees And Beyond, TABERNIS, DAGGER THREAT, IMPVLSE, DOGBITE, PEACE OF MIND und DEFIANCE HC.

Somit ist das Lineup komplett, mehr als 130 Act sorgen im August wieder dafür, dass Dinkelsbühl gerockt wird.

Das SUMMER BREEZE 2025 findet vom 13.08.2025 bis 16.08.2025 statt. Tickets für das Festival bekommt Ihr im Summer Breeze Shop.