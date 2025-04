KEEP IT TRUE Festival - Infos zu kommenden KIT 2026

In wenigen Stunden startet die längst ausverkaufte Warm Up Show für das diesjährige KEEP IT TRUE-Festival. Veranstalter Oli Weinsheimer denkt und plant bereits jetzt schon die kommenden Veranstaltungen.

Bereits jetzt steht schon das komplette Lineup für die Warm Up Show im kommenden Jahr fest. Ein Highlight wird garantiert der Headliner MORBID sein. Tickets für die Veranstaltung gibt es heute ab 16:00 Uhr in Dittigheim. Schnell sein lohnt sich. Das Event findet am 23.04.2026 in der Turnhalle zu Dittigheim statt.

Auch für die Hauptveranstaltung 2026 hat Oli die ersten Bands bekanntgegeben, welche Ihr auf dem Plakat erkennen könnt. Da das KEEP IT TRUE-Festival erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft sein wird, solltet Ihr Euch zügig mit Tickets eindecken. Das KEEP IT TRUE 2026 findet am 24.04.2026 und 25.04.2026 in der Tauberfrankenhalle in Lauda-Königshofen statt. Tickets für das KIT 2026 gibt es ab Freitag, 25. April, 16:00 Uhr nur beim KIT Festival. Diese werden 119 Euro kosten. Nach dem Festival gehen die Restkarten online.