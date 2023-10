SUMMER BREEZE 2024 erweitert das Line-up

Nur noch wenige Tage können sich Fans des Festivals SUMMER BREEZE die Karten zum Frühbucherpreis von 200€ kaufen. Parallel dazu wurden jetzt die Namen von 27 weiteren Bands veröffentlicht, die nächstes Jahr ebenfalls von der Partie sind.

Hier die Neuzugänge:

FLOGGING MOLLY

JINJER

SODOM

KORPIKLAANI

DARK TRANQUILLITY

SPIRITBOX

THE AMITY AFFLICTION

ORDEN OGAN

WHITECHAPEL

MADBALL

CULT OF FIRE

CALLEJON

UNEARTH

EVIL INVADERS

BOKASSA

THE BUTCHER SISTERS

OUR PROMISE

SIAMESE

HERETOIR

JESUS PIECE

SVALBARD

NECROTTED

TENSIDE

GUILT TRIP

FIXATION

MOON SHOT

VOODOO KISS

Weitere Informationen und Karten gibt es hier:

www.summer-breeze.de

