CHILDREN OF BODOM: Letztes Live-Album

Am 15. Dezember erscheint mit "A Chapter Called… Children Of Bodom (Final Show In Helsinki Ice Hall 2019)" das letzte Konzert der Finnen via Spinefarm Records als CD.

Die Trackliste der CHILDREN OF BODOM-Livescheibe liest sich wie folgt:

01. Under The Grass And Clover

02. Platitudes And Barren Words

03. In Your Face

04. Shovel Knockout

05. Bodom Beach Terror

06. Everytime I Die

07. Halo Of Blood

08. Are You Dead Yet?

09. Blooddrunk

10. I Worship Chaos

11. Angels Don't Kill

12. Follow The Reaper

13. Deadnight Warrior

14. Needled 24/7

15. Hate Me

16. Hate Crew Deathroll

17. Lake Bodom

18. Downfall

Frontmann Alexi Laiho verstarb am 29. Dezember.