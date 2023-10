TRIUMPH OF DEATH mit Vorgeschmack

Bevor mit "Resurrection Of The Flesh" das Live-Debüt von TRIUMPH OF DEATH - dem Projekt, mit dem TRIPTYKON-Frontmann Tom G. Warrior die Stücke der CELTIC FROST-Vorgängerband HELLHAMMER zum Besten gibt - am 10. November erscheint, gibt es mit 'Massacra' einen kleinen Vorgeschmack.

Das Album kommt über Noise/BMG.