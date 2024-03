SUMMER BREEZE 2024: Die letzten Tickets sind im Verkauf, weitere Infos!

So langsam sollte man sich ranhalten, wenn man Mitte August in Dinkelsbühl dabei sein möchte, denn mittlerweile ist das letzte Kontingent von 2500 Eintrittskarten in den Verkauf gegangen. Wir dürfen also fast täglich auf die "Ausverkauft"-Meldung warten!

Schnell hin zum SBOA-Ticketshop!

Außerdem gibt es eine Neuerung, für die Dienstagsanreise mit eigenem Fahrzeug muss man sich online registrieren. Dies wird ab Mitte Mai möglich sein und es wird sechs Anreiseslots geben. Ohne Registrierung kann man nicht schon am Dienstag auf das Gelände!

Am Donnerstag des Festivals, an dem unter anderem ARCHITECTS, JINJER, J.B.O., BLIND CHANNEL und viele mehr spielen werden, wird es wieder die "New Blood"-Aktion geben, wer Jahrgang 2005 oder jünger ist, kann sich hier anmelden und kommt möglicherweise in den Genuss eines kostenlosen Tages-Festivalbesuchs. Aber meldet euch schnell, die Aktion ist limitiert.