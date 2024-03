SEVEN STEPS TO THE GREEN DOOR meldet sich zurück

Die deutschen Progger sind zwar nicht die Schnellsten, aber dafür kommen sie mit schöner Regelmäßigkeit etwa alle vier Jahr mit einem neuen Album um die Ecke. Werk Nummer 6 hört auf den Namen "The?Truth" und wartet mit wahrlich progressiver Interpunktion auf, wie auch bereits die 2011 und 2019 erschienenen "The?Book" und "The?Lie". Mit diesem Album soll die "?"-Trilogie abgeschlossen sein. Das Album wird am 21. Mai 2024 erscheinen und diese Lieder enthalten:

1. Revelations 5:21

2. Africa 15:31

3. Hearing Voices 5:15

4. Alpha & Omega III 9:00

5. The Arrest 3:02

6. Hallucinations 6:18

7. Hearts On Strings 8:56

8. When You Get To See Me 4:14

9. Hear My Voice 6:29

10. A Dream That Stayed 7:32

Es gibt auch bereits einen durchaus umfangreichen Trailer: