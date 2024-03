POWERMETAL.de präsentiert: FREEDOM CALL live 2024!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von FREEDOM CALL präsentieren zu dürfen!

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Silver Romance" kommen Chris Bay und FREEDOM CALL zurück auf die Bühnen dieser Republik. So haben nicht nur wir, sondern auch die Jungs etwas zu feiern: 25 Jahre FREEDOM CALL, das wird fett! Eine Silberhochzeit quasi.

Das Album erscheint am 10. Mai über SPV/Steamhammer. Und bei der anschließenden Tour sind nicht nur die neuen Songs mit dabei, sondern auch gute Laune, Happy-Metal-Melodien in Hülle und Fülle und eine Spielfreude so groß wie das Hymnenarsenal der Jungs.

Gemeinsam mit den Jungs von NIGHT LASER als Special Guest könnt ihr FREEDOM CALL an folgenden Dates auf der Bühne sehen:

09.05. München - Backstage

10.05. Memmingen - Kaminwerk

11.05. Stuttgart - Im Wizemann

16.05. Nürnberg - Hirsch

17.05. Wacken - LGH

18.05. Siegburg - Kubana

23.05. Aschaffenburg - Colos-Saal

24.05. Leipzig - Hellraiser

25.05. Karlsruhe - Substage

30.05. Augsburg - Spectrum

31.05. Duisburg - Rage Against Racism

01.06. Burglengenfeld - VAZ

09.06. Colmar - Le Grillen

02.08. Reimyre - Skogrsröjet Festival

17.08. Moravsky Krumlov - Rock Castle

23.08. Pindelo Dos Milagres - Milagre Metaleiro

31.08. Wennedach - Rock am Glois

06.09. Pratteln - Z7

07.09. Brüggen - Bongert Festival

21.09. Dotternhausen - Upper Saw Festival

Mit dabei ist sicherlich auch der neueste Türöffner 'In Quest Of Love':

