SIG:AR:TYR zeigt uns die Sterne

Die aus Ontario (Kanada) stammende Band SIG:AR:TYR veröffentlicht mit "Citadel Of Stars" am 31.05.2024 ein neues Album via Hammerheart Records.

Um den Appetit der Fans anzuregen, schickt SIG:AR:TYR mit der Single 'Ascending The Stellar Throne' bereits einen ordentlichen Happen ins Rennen, der Lust auf mehr Musik im Stil von BATHORY, PRIMORDIAL oder (gemäßigteren) EMPEROR macht.

"Citadel Of Stars" Trackliste:

01-Awaiting The Last Dawn

02-Beyond The Stars Unknown

03-The Blood That Came Before You

04-Citadel Of Stars

05-Ascending The Stellar Throne

06-I Sail On, Eternal

07-Who Will Guide Me Now

08-From The Land Of The North

09-Where The Sun Never Sets

Ascending The Stellar Throne

https://www.youtube.com/watch?v=k3WTKsT0k_k