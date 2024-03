Paul DiAnno sattelt das Kriegspferd

Der unermüdliche Schwermetaller, der die beiden besten Alben der Briten IRON MAIDEN eingesungen hat und mit seiner Band BATTLEZONE sowie so manchem anderen Projekt über die letzten Jahrzehnte den Fans immer wieder neues Material kredenzt hat, nennt seine neue Truppe PAUL DI'ANNOS WARHORSE. Paul hatte in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme, umso toller, dass wir nun neues Material von ihm hören dürfen in Form einer EP, die der Vorbote für ein komplettes Album mit neun neuen Stücken und zwei Coverversionen sein soll, das auf BraveWords Records erscheinen wird. Zu dem Titelstück gibt es auch ein Video:

