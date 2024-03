RELIQA mit neuem Video

Die Progressive-Metalcore-Band RELIQA hat Details ihres neuen Albums "Secrets Of The Future" bekannt gegeben, das am 31. Mai 2024 über Nuclear Blast Records erscheint. Nach dem bereits veröffentlichten Video zu 'Terminal', hat die Band mit 'Killstar' ein weiteres Video veröffentlicht.



Sängerin Monique Pym kommentiert:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Feedback, das wir für Terminal erhalten haben, vor allem, weil es unsere Vorfreude auf Killstar noch gesteigert hat. Es legt wirklich den Schalter um - wir sind von einem luftigen, introspektiven Debüt-Track zu diesem boshaften, scharfzüngigen Groove übergegangen, der einige weltliche und politischere Themen beinhaltet. Wir denken, dass diese beiden Seiten von uns der perfekte Test für "Secrets Of The Future" ist, nicht weil das ganze Album so klingt, sondern weil es zeigt, dass wir keine Angst haben, Risiken einzugehen. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es im Mai hören könnt!"



"Secrets Of The Future" Trackliste:



01. Dying Light

02. Cave

03. Killstar (The Cold World)

04. The Flower

05. Sariah

06. Terminal

07. Keep Yourself Awake

08. Crossfire

09. Physical

10. Two Steps Apart

11. A Spark

12. Upside Down



Killstar (The Cold World)







https://www.youtube.com/watch?v=rB0itFqVsTI



Terminal







https://www.youtube.com/watch?v=-7Py-Jg9lXY

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: reliqa secrets of the future killstar terminal