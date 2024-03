Neue Single von WALK WITH TITANS

Am 26. Mai 2023 erschien via Rockshots Records das Debütalbum "Olympian Dystopia" der kanadischen Band WALK WITH TITANS.



Heute stellt die Band die neue Single 'Bellerophon' vor. Bellerophon ist der Held, der die Chimäre besiegte, während er auf Pegasus ritt. Nach seinen Erfolgen begann er zu glauben, dass er zusammen mit den Göttern zum Olymp gehörte, was diese verärgerte. Auf seinem Weg zum Olymp, während er auf Pegasus ritt, schickte ein sehr zorniger Zeus eine Bremse, um das geflügelte Pferd zu stechen, was zum Sturz von Bellerophon führte.



Der Gitarrist Louis Jacques sagt dazu:

"Es ist ein Mythos, den wir lieben und dem wir einen Song widmen wollten. Er sagt uns, dass man, egal was man im Leben erreicht, bescheiden bleiben muss, sonst wird das Leben einen demütigen."



Bellerophon







https://www.youtube.com/watch?v=wkGrLPWk2v4

