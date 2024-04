Neuigkeiten von ARROGANZ

Die Death Doom Punks sind zurück! Am 24. Mai 2024 erscheint über Supreme Chaos Records das neue Album "Quintessenz" der deutschen Death Doom Punks ARROGANZ. Die erste Single 'Dungeon Soul' ist ab sofort online.



"Quintessenz" Trackliste:



1.The Origin Of Fire

2.Outlaw Reborn

3.Flames For Nemesis

4.Dungeon Soul

5.The Devil And My Companion

6.Deadend Rawness Of Life

7.Guardian Of Old Scars

8.Scorned Lifeblood

9.The Essence Gospel



Dungeon Soul







https://www.youtube.com/watch?v=9kx0ZT-Q38M

Quelle: Jan Hoffmann/Anger Management Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: arroganz quintessenz dungeon soul