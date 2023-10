Das "SUMMER BREEZE 2023" ist vorbei, aber ihr könnt euch mit dem "SUMMER BREEZE Open Air 2023 Official Aftermovie" nochmal ein paar Erinerungsmomente zurückholen.



Kommentar vom Summer-Breeze:



Liebe Fans, Freundinnen und Freunde des SUMMER BREEZE,



Mit folgendem Kommentar möchten wir das Filmchen auf euch loslassen: "Mehr als ein Aftermovie!

Den Spirit des SUMMER BREEZE in unter 10 Minuten einzufangen, klingt unmöglich, doch es ist mit diesem Video gelungen.



Wir sind super stolz, euch Bilder zu präsentieren, die uns allen Gänsehaut und das fetteste Grinsen bescheren.



Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller seid ihr! Das Leben, die Leidenschaft, das Teamwork, die Party - alles macht für ein paar wenige Tage im Jahr die Felder Dinkelsbühls zum Zentrum unserer Welt! Danke, dass ihr ein Teil davon seid!



Wir empfehlen sich zurückzulehnen und das Meisterwerk auf großem Bildschirm und mit gutem Sound zu genießen!



SUMMER BREEZE Open Air 2023 Official Aftermovie







https://www.youtube.com/watch?v=ZBSkcvoqA9s

Quelle: Summer Breeze Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: summer breeze 2023 aftermovie