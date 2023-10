MYRATH kündigt neues Album an

Am 2. Februar 2024 erscheint von MYRATH bei earMUSIC des neue Album "Karma". Heute ist die erste Single 'Heroes' erschienen.



Auch die Trackliste wurde veröffentlicht:



01. To The Stars

02. Into The Light

03. Candles Cry

04. Let It Go

05. Words Are Failing

06. The Wheel Of Time

07. Temple Walls

08. Child Of Prophecy

09. The Empire

10. Heroes

11. Carry On



Heroes







https://www.youtube.com/watch?v=3Jd5kH91hbs

