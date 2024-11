SUBWAY TO SALLY x WARKINGS: gemeinsames Video

Am 20. Dezember 2024 erscheint via Napalm Records das 15. Studioalbum "Post Mortem" von SUBWAY TO SALLY.



SUBWAY TO SALLY:

"WARKINGS sind unser Co-Headliner bei der Eisheiligen Nacht in diesem Jahr! Ihre intensiven Touraktivitäten haben uns schon vor einiger Zeit auf sie aufmerksam gemacht, und wir sind überzeugt, dass sie ein wahres Metal-Feuerwerk entzünden und mit ihrer Show die Eisheilige Nacht unvergesslich machen werden. In diesem Zusammenhang entstand auch schnell die Idee zu einem gemeinsamen Song, den wir zusammen geschrieben und natürlich auch gemeinsam performen werden. 'Stahl auf Stahl' ist ein mächtiges Mittelalter-Metal-Brett und ein spannendes Experiment für sowohl die WARKINGS als auch SUBWAY TO SALLY – eines, das man mit Fug und Recht als gelungen bezeichnen kann!"



WARKINGS ergänzen:

"Bei der legendären Eisheiligen Nacht-Tour mit SUBWAY TO SALLY dabei zu sein, ist wie mit den mächtigsten Kriegern an unserer Seite in die Schlacht zu ziehen!

Und um das Ganze noch epischer zu machen, haben wir 'Stahl auf Stahl' geschmiedet – eine Hymne aus Stahl und Feuer, die durch die Hallen von Valhalla und jede Bühne, die wir gemeinsam erobern, widerhallen wird. Rüstet euch für die Schlacht – das wird wild!"



Stahl auf Stahl







https://www.youtube.com/watch?v=tN6VVhXhH6E

