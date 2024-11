SUBWAY TO SALLY: Eisheilige Nächte 2024 und Post Mortem Tour 2025

Nur noch wenige Wochen, dann stehen wieder die "Eisheiligen Nächte" vor der Tür - die beliebte Festivalreihe von SUBWAY TO SALLY macht diesmal Station in zehn Städten. Außerdem wurde nun auch die "Post Mortem"-Tour für das Frühjahr 2025 angekündigt.

Die Termine im Einzelnen:

Eisheilige Nacht 2024

(mit SUBWAY TO SALLY, WARKINGS, THE O'REILLYS AND THE PADDYHATS sowie HARPYIE)

13.12.24 - Pratteln, Z7

14.12.24 - Stuttgart, Im Wizemann

20.12.24 - Dortmund, Winterlights

21.12.24 - Gießen, Hessenhallen

22.12.24 - Dresden, Alter Schlachthof

26.12.24 - Braunschweig, MEC

27.12.24 - Würzburg, Posthalle

28.12.24 - Bielefeld, Lokschuppen

29.12.24 - Bremen, Pier2

30.12.24 - Potsdam, Waschhaus

Post Mortem Tour 2025

25.04.25 - Osnabrück, Hyde Park

26.04.25 - Köln, Essigfabrik

30.04.25 - Leipzig, Anker

01.05.25 - Nürnberg, Löwensaal

02.05.25 - Heidelberg, halle02

03.05,25 - Hannover, Pavillon

09.05.25 - Erfurt, Club Central

10.05.25 - München, Backstage Werk

16.05.25 - Hamburg, Docks

17.05.25 - Berlin, Huxley's

Foto: Heilemania

