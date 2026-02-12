SUBSIGNAL ist wiederkomplett, neue Musik im Anmarsch

Als Arno Menses vor zwei Jahren bei SUBSIGNAL ausstieg, brach für mich eine kleine Welt zusammen, hatten die beiden doch bis dahin fünfzehn Jahre lang den besten deutschen Progrock abgeliefert. Danach war etwas Funkstille, aber jetzt hat sich Bandkopf Markus Steffen zu Wort gemeldet und seine neue Besetzung bekannt gegeben. Anstatt Arno wird Nick Holleman, der bereits für VICIOUS RUMORS, TRANCE und POWERIZED gesungen hat, das Mikro übernehmen. Ich gebe zu, ich bin skeptisch, ob jemand Arnos Schuhe wird füllen können, aber Nick ist stimmlich durchaus anders geartet als Arno, sodass der direkt Vergleich vielleicht gar nicht stattfindet. Wir werden sehen.

Zudem sind die beiden Urmitglieder David Bertok (Keyboards), der in den USA Filmmusik komponiert und kürzlichen einen EMMY gewonnen hat, und Ralf Schwager (Bass), der wohl nur eine kurze Auszeit von SUBSIGNAL genommen hat, wieder zurück.

Eine erste Single mit dem Namen 'Hiraeth' ist für den 4. März angekündigt worden. Ich bin bereits gespannt.