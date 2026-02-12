VOID unterschreibt bei Metal Blade Records

Die Thrash-Legenden VOID sind nun Teil des Rosters von Metal Blade Records. Wie das Label und die Band auf ihren Social-Media-Kanälen berichten wird auch an einem neuen Album gearbeitet.





Die Band dazu:



"Metal Blade ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler des Heavy Metal, deshalb ist es eine absolute Ehre, Teil des Rosters zu werden, und wir fühlen uns sofort zu Hause. Wir wetzen die Zähne für unser bisher bösartigstes Material.

Es wird blutig werden."

Tags: void