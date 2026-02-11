AEXYLIUM schiebt Clip nach

Heute wurde ein Textclip zu 'Eclissi' aus dem letztjährigen Album "Myth Of Mankind" der Folk-Metal-Band AEXYLIUM aus Italien veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=P1b0_21hujw

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: aexylium myth of mankind eclissi