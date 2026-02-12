DRACONIAN kündigen neues Album

Fast sechs Jahre sind seit dem letzten DRACONIAN "Under A Godless Veil" vergangen. Kinners, wie die Zeit vergeht. Lange sollte es dauern, aber nun haben die schwedischen Gothic-Doomer DRACONIAN um Gitarrist Johan Ericson endlich ihr neues Album "In Somnolent Ruin" angekündigt, was am 08.05.2026 via Napalm Records erscheinen wird. Das Cover stammt dabei von Agostino Arrvabene.

Es markiert außerdem die Rückkehr von Sänger Lisa Johansson, die 2011 ausgestiegen ist und durch Heike Langhans ersetzt wurde. Nach dem Ausstieg von Heike Langhans 2022 kehre daraufhin Lisa Johansson zurück.

Gitarrist Johan Ericson führt aus: Die erste Idee  quasi der Embryo  zu In Somnolent Ruin geht auf das Jahr 2021 zurück. Es begann mit dem Song Misanthrope River, einem Titel, der bereits seit den Demo-Tagen von Under a Godless Veil existierte und nun endlich seine passende Musik gefunden hatte. Als die kleinen Fragmente langsam zu richtigen Songs heranwuchsen, wuchs meine Inspiration weiter zu schreiben.

Ich habe mich stark von Kunst und anderen Musikern inspirieren lassen  von Dark Folk bis hin zu unheimlicher Ambient-Musik , was mir half, meine kreative Energie aufrechtzuerhalten. Schon früh hatte ich eine klare Vorstellung davon, welche Gesamtstimmung ich für das Album erreichen wollte: klassischer Doom, verflochten mit Ambient-Soundscapes. Außerdem wollte ich eine große Vielfalt an Songs auf dem Album haben, ohne dabei den übergeordneten Gothic-Anstrich zu verlieren, der alles verbindet und dem Album eine einheitliche Atmosphäre verleiht.

Sänger und Text Anders Jacobsson ergänzt: Es hat ziemlich lange gedauert, bis sich das Album wie ein Ganzes anfühlte. Wir haben uns erst sehr spät auf die endgültige Trackliste geeinigt, da jedes Stück langsam zusammenkam  die Vocals fanden ihren Platz, Ideen überlagerten sich und ein echtes Gefühl der Zusammenarbeit ermöglichte es den Songs, sich zu entwickeln. Am Ende verwandelt sich die Musik in etwas, das zu Beginn des Prozesses fast unvorstellbar schien.

Für mich persönlich war es eine faszinierende, aber auch herausfordernde Erfahrung. Manchmal hatte ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie alles letztendlich zusammenpassen würde, und während des gesamten Prozesses gab es Momente des Zweifels. Aber am Ende hat alles zusammengepasst, und all die Unsicherheit und Selbstreflexion haben sich mehr als gelohnt. Der kreative Prozess ist für mich immer eng mit Selbstreflexion verbunden, und dieses Album hat mir davon eine Menge abverlangt.

Es war ohne Frage das Album, bei dem es mir am schwersten gefallen ist, es vollständig zu begreifen und durchzuarbeiten  aber vielleicht macht gerade das das Endergebnis umso spannender und, wie ich finde, ziemlich bemerkenswert. Es hat lange gedauert

Es war fantastisch, wieder mit Lisa zusammenzuarbeiten, und dass Daniel Johansson dem Schlagzeug neue Ebenen eröffnet, hat dem gesamten Prozess eine zusätzliche Tiefe verliehen.

Abschließend noch die Trackliste:

01. I Welcome Thy Arrow

02. The Monochrome Blade

03. Anima (feat. Daniel Änghede)

04. The Face Of God

05. I Gave You Wings

06. Asteria Beneath The Tranquil Sea

07. Cold Heavens

08. Misanthrope River

09. Lethe