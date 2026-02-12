NON EST DEUS mit Albumdetails

Durch 'Show Mercy' entsandte Mastermind Noise, mit seiner Band NON EST DEUS, bereits einen Vorboten des neuen Albums. Nun ist Albumtitel und Trackliste des neuen Langspielers bekannt, welcher am 03.04.2026 veröffentlicht wird.







"Blessings and Curses" Trackliste:





01. Prayer I

02. Show Mercy

03. Forgive Me

04. My Lord

05. The Forsaken

06. Prayer II

07. Transgression

08. Kora

09. The Sacrifice

10. The Indulgence

11. Prayer III



Show Mercy







https://www.youtube.com/watch?v=pESQ1-EvmzM=OLAK5uy_lTZq4RQj7TZe5LXg1pXHq8sF6kVjK7sgY

Quelle: NON EST DEUS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: non est deus show mercy blessings and curses