NON EST DEUS mit Albumdetails
Durch 'Show Mercy' entsandte Mastermind Noise, mit seiner Band NON EST DEUS, bereits einen Vorboten des neuen Albums. Nun ist Albumtitel und Trackliste des neuen Langspielers bekannt, welcher am 03.04.2026 veröffentlicht wird.
"Blessings and Curses" Trackliste:
01. Prayer I
02. Show Mercy
03. Forgive Me
04. My Lord
05. The Forsaken
06. Prayer II
07. Transgression
08. Kora
09. The Sacrifice
10. The Indulgence
11. Prayer III
Show Mercy
https://www.youtube.com/watch?v=pESQ1-EvmzM=OLAK5uy_lTZq4RQj7TZe5LXg1pXHq8sF6kVjK7sgY
- Quelle:
- NON EST DEUS Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- non est deus show mercy blessings and curses
