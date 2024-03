STRYCHNOS: Neues Album angekündigt

Die dänische Band STRYCHNOS hat ihre zweites Studioalbum angekündigt. Das neue Werk trägt den Namen "Armageddon Patronage" und wird via Dark Descent Records erscheinen. Der Veröffentlichungstermin ist für den 17.05.2024 vorgesehen und dann wird das Album als CD, LP, Kassette und im digitalen Format erhältlich sein.



Der erste Track 'Winds Warning The Final Storm' ist auch schon verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Winds Warning The Final Storm

2. Armageddon Patronage

3. Choking Salvation

4. Endless Void Dimension

5. Pale Black Birds

6. Stanken Af Dyd

7. Sweeping Storm Of Suicide

8. Nattevandrerinden



