Das Album "All To Dominate" der Todesbleikapelle STRIGAMPIRE aus Kanada kommt am morgigen 15. Dezember heraus. Interessierte können im Stream bei decibelmagazine.com schon mal in die Scheibe hineinhören.

